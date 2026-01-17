Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (18/01)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 72%
- Nível de nebulosidade: 58%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 3.64mm
- Velocidade do vento: 9.54 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
