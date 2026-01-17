Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (18/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 72%

72% Nível de nebulosidade: 58%

58% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 3.64mm

3.64mm Velocidade do vento: 9.54 km/h

9.54 km/h Fase da Lua: Lua minguante