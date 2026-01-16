Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (17/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 66%

66% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 5.32mm

5.32mm Velocidade do vento: 7.5 km/h

7.5 km/h Fase da Lua: Lua minguante