Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (12/01)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 39%.
- Nível de umidade: 68%
- Nível de nebulosidade: 98%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 0.26mm
- Velocidade do vento: 7.67 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
