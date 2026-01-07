Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (08/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 75%

Nível de nebulosidade: 95%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 4.27mm

Velocidade do vento: 6.17 km/h

6.17 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante