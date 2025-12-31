Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (01/01)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 92%.
- Nível de umidade: 76%
- Nível de nebulosidade: 27%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 1.8mm
- Velocidade do vento: 8.39 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
