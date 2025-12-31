Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (01/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 92%.

