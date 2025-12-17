Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (18/12)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 64%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.49mm

0.49mm Velocidade do vento: 7 km/h

7 km/h Fase da Lua: Lua minguante