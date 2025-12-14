Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (15/12)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 36%.
- Nível de umidade: 72%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0.25mm
- Velocidade do vento: 8.75 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC
