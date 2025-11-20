Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (21/11)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 80%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 80%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 10.06mm
- Velocidade do vento: 9.69 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 24/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 25/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 26/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC
