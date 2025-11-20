Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (21/11)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 80%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 80%

80% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 04h11

04h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 10.06mm

10.06mm Velocidade do vento: 9.69 km/h

9.69 km/h Fase da Lua: Lua nova