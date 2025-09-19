Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (20/09)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 74%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 5mm
- Velocidade do vento: 6.54 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente