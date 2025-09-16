Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (17/09)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 81%.
- Nível de umidade: 70%
- Nível de nebulosidade: 5%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.75mm
- Velocidade do vento: 7.56 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente