Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (17/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 81%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 5%

5% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.75mm

0.75mm Velocidade do vento: 7.56 km/h

7.56 km/h Fase da Lua: Quarto minguante