Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (08/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

