Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (06/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 78%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

