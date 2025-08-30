Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (31/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 71%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 71%

71% Nível de nebulosidade: 8%

8% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 12.45mm

12.45mm Velocidade do vento: 6.35 km/h

6.35 km/h Fase da Lua: Lua crescente