Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (31/08)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 71%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 71%
- Nível de nebulosidade: 8%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 12.45mm
- Velocidade do vento: 6.35 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 01/09/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 02/09/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 03/09/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 04/09/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 05/09/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC
