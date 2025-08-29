Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (30/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 16%

16% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 4.22mm

4.22mm Velocidade do vento: 6.3 km/h

6.3 km/h Fase da Lua: Lua crescente