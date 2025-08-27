Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (28/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 98%.

Nível de umidade: 75%

75% Nível de nebulosidade: 30%

30% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 1.73mm

1.73mm Velocidade do vento: 7.05 km/h

7.05 km/h Fase da Lua: Lua crescente