Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (25/08)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 79%
- Nível de nebulosidade: 11%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 17.96mm
- Velocidade do vento: 9.07 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/08/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 24ºC 29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 30/08/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente