Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (25/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

11% Nascer do Sol: 05h08

Pôr do Sol: 17h08

Volume de chuva: 17.96mm

Velocidade do vento: 9.07 km/h

Fase da Lua: Lua nova