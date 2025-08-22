Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (23/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 78%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 78%

78% Nível de nebulosidade: 56%

56% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 8.25mm

8.25mm Velocidade do vento: 7.85 km/h

7.85 km/h Fase da Lua: Lua minguante