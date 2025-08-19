Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (20/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 1.3mm

1.3mm Velocidade do vento: 7 km/h

7 km/h Fase da Lua: Lua minguante