Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (19/08)

Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (19/08)

Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 67%
  • Nível de nebulosidade: 45%
  • Nascer do Sol: 05h08
  • Pôr do Sol: 17h08
  • Volume de chuva: 1.85mm
  • Velocidade do vento: 9.11 km/h
  • Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  20/08/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC  21/08/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC  22/08/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 24ºC  23/08/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC  24/08/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC

