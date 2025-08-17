Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (18/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 94%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 33%

33% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.16mm

0.16mm Velocidade do vento: 8.82 km/h

8.82 km/h Fase da Lua: Quarto minguante