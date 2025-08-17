Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (18/08)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 94%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 33%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0.16mm
- Velocidade do vento: 8.82 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
