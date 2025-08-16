Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (17/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 83%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 83%

83% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 22.38mm

22.38mm Velocidade do vento: 6.32 km/h

6.32 km/h Fase da Lua: Quarto minguante