Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (16/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de nebulosidade: 59%

59% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 19.51mm

19.51mm Velocidade do vento: 5.74 km/h

5.74 km/h Fase da Lua: Quarto minguante