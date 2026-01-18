Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (19/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 22°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 54%

54% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 7.33mm

7.33mm Velocidade do vento: 5.75 km/h

5.75 km/h Fase da Lua: Lua nova