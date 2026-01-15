Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (16/01)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 23°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 5%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 97%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.08 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
