Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (16/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 23°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 5%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 97%

97% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.08 km/h

4.08 km/h Fase da Lua: Lua minguante