Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (10/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 24°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 49%

49% Nível de nebulosidade: 92%

92% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.32 km/h

5.32 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante