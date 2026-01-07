Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (08/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 23°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 52%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 52%

52% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 2.98 km/h

2.98 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante