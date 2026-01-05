Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (06/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 36%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.31mm

0.31mm Velocidade do vento: 4.82 km/h

4.82 km/h Fase da Lua: Lua cheia