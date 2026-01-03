Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (04/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 86%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 86%

86% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 11.69mm

11.69mm Velocidade do vento: 5.09 km/h

5.09 km/h Fase da Lua: Lua cheia