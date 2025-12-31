Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (01/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 24°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 60%

60% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 3.08mm

3.08mm Velocidade do vento: 4.37 km/h

4.37 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente