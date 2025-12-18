Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (19/12)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 85%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 85%

85% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 1.89mm

1.89mm Velocidade do vento: 3.43 km/h

3.43 km/h Fase da Lua: Lua minguante