Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (19/12)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 85%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 85%
- Nível de nebulosidade: 98%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 1.89mm
- Velocidade do vento: 3.43 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 21ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 21ºC 22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 22ºC 23/12/2025 (Terça) — Máxima: 34ºC / Mínima: 23ºC 24/12/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 25ºC
