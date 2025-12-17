Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (18/12)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 78%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 78%

78% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 3.66mm

3.66mm Velocidade do vento: 2.33 km/h

2.33 km/h Fase da Lua: Lua minguante