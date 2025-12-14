Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (15/12)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 23°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 57%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 97%.
- Nível de umidade: 57%
- Nível de nebulosidade: 75%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 1.77mm
- Velocidade do vento: 4.93 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 33ºC / Mínima: 24ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 20ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 21ºC
