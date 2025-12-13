Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (14/12)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 22°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 82%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 87%.
- Nível de umidade: 82%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 0.89mm
- Velocidade do vento: 3.31 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 23ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 23ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 22ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC
