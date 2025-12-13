Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (14/12)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 22°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 82%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 87%.

Nível de umidade: 82%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 0.89mm

0.89mm Velocidade do vento: 3.31 km/h

3.31 km/h Fase da Lua: Quarto minguante