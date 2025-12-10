Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (11/12)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 24°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 28%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.15 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 12/12/2025 (Sexta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 22ºC 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 22ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 23ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 29ºC / Mínima: 24ºC
