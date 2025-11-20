Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (21/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 55%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.02 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC 24/11/2025 (Segunda) — Máxima: 22ºC / Mínima: 20ºC 25/11/2025 (Terça) — Máxima: 21ºC / Mínima: 19ºC 26/11/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 19ºC
