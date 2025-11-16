Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (17/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 95%.
- Nível de umidade: 45%
- Nível de nebulosidade: 11%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 2.36mm
- Velocidade do vento: 3.63 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 22ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 21ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente