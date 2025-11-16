Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (17/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 95%.

Nível de umidade: 45%

Nível de nebulosidade: 11%

Nascer do Sol: 05h11

Pôr do Sol: 18h11

Volume de chuva: 2.36mm

Velocidade do vento: 3.63 km/h

3.63 km/h Fase da Lua: Lua minguante