Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (16/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 57%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 57%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 6.17mm
- Velocidade do vento: 3.35 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 33ºC / Mínima: 21ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 21ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 20ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC
