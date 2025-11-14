Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (15/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 63%
- Nível de nebulosidade: 97%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 4.44mm
- Velocidade do vento: 4.93 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 21ºC / Mínima: 21ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 21ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 23ºC / Mínima: 19ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC
