Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (14/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 6%.
- Nível de umidade: 64%
- Nível de nebulosidade: 73%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.65 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 21ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 23ºC / Mínima: 21ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 22ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 22ºC / Mínima: 19ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 19ºC
