Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (14/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 6%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 73%

73% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.65 km/h

3.65 km/h Fase da Lua: Quarto minguante