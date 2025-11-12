Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (13/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 49%
- Nível de nebulosidade: 59%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.5 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 21ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 22ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC
