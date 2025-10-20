Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (21/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 15°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 55%

55% Nível de nebulosidade: 25%

25% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.18 km/h

6.18 km/h Fase da Lua: Lua minguante