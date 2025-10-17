Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (18/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 68%
- Nível de nebulosidade: 93%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 27.03mm
- Velocidade do vento: 4.57 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 20ºC / Mínima: 17ºC 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 21ºC / Mínima: 17ºC 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 20ºC / Mínima: 17ºC 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC
