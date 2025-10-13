Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (14/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 63%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 5.96mm
- Velocidade do vento: 4.95 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 21ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 21ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 21ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 21ºC / Mínima: 18ºC
