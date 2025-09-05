Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (06/09)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 85%

85% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 3.23mm

3.23mm Velocidade do vento: 6.01 km/h

6.01 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente