Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (30/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 82%.

Nível de umidade: 63%

63% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 2.3mm

2.3mm Velocidade do vento: 5.09 km/h

5.09 km/h Fase da Lua: Lua crescente