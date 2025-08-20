Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (21/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 34%

34% Nível de nebulosidade: 14%

14% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.61 km/h

3.61 km/h Fase da Lua: Lua minguante