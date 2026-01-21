Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quinta (22/01)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 96%

96% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 4.23mm

4.23mm Velocidade do vento: 5.41 km/h

5.41 km/h Fase da Lua: Lua crescente