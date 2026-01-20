Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quarta (21/01)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 73%

73% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 1.34mm

1.34mm Velocidade do vento: 6.07 km/h

6.07 km/h Fase da Lua: Lua crescente