Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (19/12)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 13%

13% Nascer do Sol: 04h12

04h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 3.95mm

3.95mm Velocidade do vento: 5.69 km/h

5.69 km/h Fase da Lua: Lua minguante