Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (12/12)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 63%

63% Nível de nebulosidade: 76%

76% Nascer do Sol: 04h12

04h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.67 km/h

6.67 km/h Fase da Lua: Quarto minguante